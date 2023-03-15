Моравецкий рассказал, что Киев пригласил Варшаву искать энергоресурсы на Украине

Варшава, , 13:10 — REGNUM Власти Украины приглашают Польшу вместе искать энергоресурсы, в том числе газ, на своей территории, заявил 15 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие работы могут начаться только «после победы Украины», и перед всем регионом откроются огромные перспективы, сказал польский премьер.

В августе 2022 года обозреватели The Washington Post подсчитали, что во время проведения военной спецоперации Россией были взяты под контроль месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются в 12,4 трлн долларов.