Копенгаген, , 13:09 — REGNUM Правительство Дании объявило о создании фонда помощи Украине, объем которого составит более $1 млрд, передает 15 марта агентство Reuters.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что $776 млн будут направлены из фонда на военную помощь, $172 млн — на гражданскую помощь и $57 млн — на усилия датских компаний по восстановлению Украины.

В МИД Дании заявили, что распределение средств в фонде «в значительной степени отражает пожелания Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен ранее заявил, что власти страны надеются поставить Киеву первые танки весной текущего года.