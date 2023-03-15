Москва, 15 марта, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Представители маркетплейса Wildberries не пришли на встречу в Государственную думу для участия в совещании на тему всероссийской забастовки владельцев пунктов выдачи заказов, сообщает 15 марта телеграм-канал Baza.

Сергей Карпухин/ТАСС В здании Государственной думы РФ

Уточняется, что за тридцать минут до начала заседания представители маркетплейса перестали выходить на связь, а за минуту до встречи заявили, что не готовы прийти.

Накануне о предстоящей встрече сообщал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, поскольку у Wildberries нет профсоюза, таким профсоюзом готова стать Государственная Дума.

На встрече присутствуют лишь владельцы пунктов выдачи Wildberriеs, представители Минпромторга, члены комитета Госдумы по контролю и комитета по защите конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в компании Wildberries рассказали, что информация о забастовках и закрытии пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности и что все они продолжают работу в штатном режиме.

По информации Forbes, с 15 марта собственные пункты выдачи заказов российского маркетплейса Wildberries будут работать ограниченно, сотрудники начали протестовать против действующей с 3 марта новой системы штрафов.