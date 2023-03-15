Кировский губернатор: открывший стрельбу по людям «завязывал» на 16 лет
Киров, 15 марта 2023, 13:14 — REGNUM Житель города Вятские Поляны Александр Алёшин, открывший огонь из окна своей квартиры, сорвался после долгого воздержания от алкоголя. Об этом губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил 15 марта в своём телеграм-канале.
По информации правоохранителей, мужчина вооружён двумя гладкоствольными ружьями. Он находится в состоянии алкогольного опьянения.
«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — написал Соколов.
Он добавил, что в квартире с Алёшиным больше никого нет, в результате стрельбы никто не пострадал. На место едет СОБР, правоохранители контролируют ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, Алёшин, устроивший стрельбу из окна пятиэтажки в Вятских Полянах, пока не идёт на переговоры с полицейскими.