Кировский губернатор Соколов назвал причину стрельбы в Вятских Полянах

Киров, , 13:14 — REGNUM Житель города Вятские Поляны Александр Алёшин, открывший огонь из окна своей квартиры, сорвался после долгого воздержания от алкоголя. Об этом губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил 15 марта в своём телеграм-канале.

Александр Соколов Пресс-служба правительства Кировской области

По информации правоохранителей, мужчина вооружён двумя гладкоствольными ружьями. Он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — написал Соколов.

Он добавил, что в квартире с Алёшиным больше никого нет, в результате стрельбы никто не пострадал. На место едет СОБР, правоохранители контролируют ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Алёшин, устроивший стрельбу из окна пятиэтажки в Вятских Полянах, пока не идёт на переговоры с полицейскими.