Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными

Москва, , 13:03 — REGNUM Закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами 15 марта одобрил Совет федерации.

Машина «Почты России» © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В закон «О страховых пенсиях» вводится норма, согласно которой пенсии в форме наличных денежных средств могут доставляться только организациями федеральной почтовой связи. Эта норма должна вступить в силу с 1 мая.

В законе говорится, что доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера путём зачисления на счёт в кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи путём вручения наличных на дому или в кассе.

Отмечается, что сейчас около 1,5 млн человек получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий. Всего этим занимаются 105 организаций в 19 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Росстат заявил, что средний размер пенсий в России за год увеличился на 14,4%.