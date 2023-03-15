Москва, 15 марта, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Закон об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий наличными денежными средствами 15 марта одобрил Совет Федерации.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Машина «Почты России»

В закон «О страховых пенсиях» вводится норма, согласно которой пенсии в форме наличных денежных средств могут доставляться только организациями федеральной почтовой связи. Эта норма должна вступить в силу с 1 мая.

В законе говорится, что доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера путём зачисления на счёт в кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи путём вручения наличных на дому или в кассе.

Отмечается, что сейчас около 1,5 млн человек получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий. Всего этим занимаются 105 организаций в 19 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Росстат заявил, что средний размер пенсий в России за год увеличился на 14,4%.