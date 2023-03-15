ДНР, 15 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Украинские военные, несмотря на решение президента Владимира Зеленского об усилении обороны Артёмовска, предпринимают попытки бегства из города. О том, что разрозненные части Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются отступать из города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР по просёлочным дорогам, 15 марта заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, выбирать проселочные дороги через поля или лесопосадки украинским военным приходится потому, что все основные пути, ведущие из города, контролируются российскими войсками. В условиях весенней распутицы ВСУ становятся легкой мишенью для российских войск.

Российские военные тем временем занимают уже половину Артёмовска, бои идут в промзоне.

«Достаточно серьёзные [бои], потому что промзона, тем более укреплённая и подготовленная в качестве крепости, — это очень серьёзный объект. Штурмовать его очень тяжело», — пояснил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По словам Гагина, при штурме ВС РФ, в частности, опираются на опыт, полученный в Соледаре. Гагин уверен, что Артёмовск будет взят в любом случае.

Судя по данным Минобороны РФ за 15 марта, противник продолжает безуспешные попытки контратаковать передовые позиции наших войск на южнодонецком направлении.

«Отражены одна контратака и три разведки боем, в ходе которых уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков. Сбиты два беспилотных летательных аппарата: «Лелека-100» в районе населенного пункта Егоровка и «Фурия» в районе населенного пункта Межирич», — пояснил Александр Гордеев.

По его словам, на данном направлении ВС РФ отражены четыре ракетные атаки. Сбито 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, один снаряд РСЗО «Смерч», два снаряда РСЗО «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, понеся большие потери в Артёмовске, ВСУ предпринимают попытки отступать из города по просёлочным дорогам, через поля или лесопосадки. Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин, речь идет о некоторых разрозненных частях украинских войск, которые становятся легкой мишенью при весенней распутице: техника «ложится на пузо».