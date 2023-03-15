Киров, , 12:57 — REGNUM Стрельбу по прохожим в городе Вятские Поляны под Кировом устроил 47-летний Александр Алёшин, сообщает 15 марта телеграм-канал «112».

Место происшествия Цитата из видео

Мужчина на протяжении нескольких дней употреблял спиртное. В квартире, из которой Алёшин ведёт огонь, находится его тёща.

Полицейские пытаются вести переговоры с вооружённым жильцом пятиэтажки, но тот пока не идёт на контакт.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Вятских Полян принялся стрелять из ружья по прохожим, находясь в квартире на пятом этаже. Люди попрятались за гаражи и заборы, на место вызвали полицию.