Киров, 15 марта, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Стрельбу по прохожим в городе Вятские Поляны под Кировом устроил 47-летний Александр Алёшин, сообщает 15 марта телеграм-канал «112».

Цитата из видео Место происшествия

Мужчина на протяжении нескольких дней употреблял спиртное. В квартире, из которой Алёшин ведёт огонь, находится его тёща.

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Полицейские пытаются вести переговоры с вооружённым жильцом пятиэтажки, но тот пока не идёт на контакт.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Вятских Полян принялся стрелять из ружья по прохожим, находясь в квартире на пятом этаже. Люди попрятались за гаражи и заборы, на место вызвали полицию.