Херсон, 15 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В селе Преображенка Херсонской области, сотрудниками ВУ МВД и УФСБ России обнаружен склад с артиллерийскими боеприпасами различного калибра. Об этом сообщили херсонские СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

РИА Новости Снаряды

В ходе осмотра заброшенного подземного хранилища найдено 182 боеприпаса и 170 взрывателей к ним.

«Боеприпасы вывезены в безопасное место. После оценки их состояния снаряды, годные к боевому применению, будут отправлены на фронт», — сообщили сотрудники силовых ведомств области.

Ранее был обнаружен крупный схрон боеприпасов на складе тракторной бригады в Запорожской области. Всё найденное было изъято и передано на уничтожение.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия (222 УК РФ).