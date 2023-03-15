Начальник ГУМВД по Москве: в городских парках не хватает камер для борьбы с наркопреступлениями

Москва, , 12:56 — REGNUM В Москве сотрудникам полиции не хватает видеокамер в лесных массивах и парках для лучшей раскрываемости наркопреступлений. Об этом 15 марта заявил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов на заседании Мосгордумы, отвечая на вопрос одного из депутатов о работе по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Москве.

Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Mos.ru

«Здесь я хотел бы сказать: немножко не хватает камер. Именно в парковых зонах, лесных массивах», — отметил он, добавив, что преступники пытаются уйти от «всевидящего ока» стражей порядка, изучают городские пространства и ищут уязвимые места.

Баранов отметил, что данный вопрос стоит на самом высоком уровне, на очень серьезном контроле.

Как передавало ИА REGNUM, на итоговом заседании коллегии Федеральной службы России по контролю за оборотом наротиков глава ведомства Виктор Иванов высказал мнение о том, что в России необходимо ввести уголовную ответственность на срок до одного года за систематическое употребление наркотиков и нежелание лечиться.