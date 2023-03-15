Минск, 15 марта, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Минске начался призыв на плановые военные сборы, сообщили 15 марта в министерстве обороны Белоруссии.

Наталия Федосенко/ТАСС Военнослужащие ВС Республики Белоруссии

Продолжительность сборов составит до 35 дней.

Ранее, анонсируя проведение военных сборов, в ведомстве отмечали, что их целью станет повышение профессиональных знаний военнообязанных в соответствии с их военно-учетными специальностями, проведение учебных тренировок, знакомство с новыми видами вооружения и техники.

В феврале 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране пока не чувствуют угрозы военного конфликта, но если она появится, то в Белоруссии будет объявлена мобилизация.