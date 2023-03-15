Котяков заявил, что миграционный поток рабочей силы вышел на допандемийный уровень

Москва, , 12:59 — REGNUM В период до 2030 года в России количество рабочей силы существенно не изменится, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на пленарной сессии «Глобальные и национальные вызовы. Человек как основа жизнестойкости» на XXIII ежегодной международной конференции HR-отрасли.

Антон Котяков © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По его словам. в ближайшие 6-8 лет не планируется глобального вхождения в рабочую силу подрастающего поколения. Демография выстроена таким образом, что до 2030 года будет наблюдаться некая константа по количеству численности рабочей силы, сказал министр.

Миграционный поток рабочей силы в России вышел на допандемийный уровень, добавил Котяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года уровень безработицы в России снизился до исторического минимума — 3,6%. По данным Минтруда, только за месяц численность безработных снизилась с 2,775 миллиона человек до 2,734 миллиона человек.