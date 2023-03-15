Москва, 15 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Министерство энергетики России ожидает добычу нефти в стране в текущем году несколько ниже, чем в прошлом, сообщил 15 марта министр энергетики Николай Шульгинов.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

«На 2023 год по нефти ожидаем, что уровень будет несколько ниже, в том числе в связи с добровольным снижением добычи», — сказал министр, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

По его словам, уровень добычи газа продолжит снижение, как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России одобрило законопроекты о налоговых вычетах при добыче нефти и о порядке экспорта газа, добытого в Арктике. определение базовой цены на нефть в РФ переносят из Бюджетного кодекса в Налоговый. Базовая цена за баррель остаётся на уровне $44,2.