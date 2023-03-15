Киров, 15 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Мужчина устроил стрельбу в городе Вятские Поляны Кировской области, на место прибыла полиция. Об этом сообщает 15 марта телеграм-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Местные жители спрятались от злоумышленника за гаражи и ограждения. Мужчина ведёт огонь из окна на последнем этаже пятиэтажного дома.

Полиция ведёт переговоры с вооружённым человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, который стрелял по людям из травматического оружия. Он успел ранить двоих человек.