В Кировской области житель пятиэтажки устроил стрельбу
Киров, 15 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Мужчина устроил стрельбу в городе Вятские Поляны Кировской области, на место прибыла полиция. Об этом сообщает 15 марта телеграм-канал Shot.
Иван Шилов ИА REGNUM
МВД
Местные жители спрятались от злоумышленника за гаражи и ограждения. Мужчина ведёт огонь из окна на последнем этаже пятиэтажного дома.
Полиция ведёт переговоры с вооружённым человеком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, который стрелял по людям из травматического оружия. Он успел ранить двоих человек.