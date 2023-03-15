Краснодар, 15 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Неизвестные мужчина и женщина напали на двух девочек-подростков в одном из пунктов выдачи заказов в Красноярске. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Офис Wildberries

Информация об инциденте ранее появилась в СМИ, ведомство проводит проверку. Отмечается, что нападавшие применили в отношении девочек «физическую силу».

Поводом для нападения стал вопрос девочек, которые шли получать заказ, к супружеской паре с ребёнком и собакой. Подростки спросили о породе питомца, но женщина посчитала, что девочки оскорбили её ребёнка. Она обругала подруг, а те огрызнулись в ответ, сообщает телеграм-канал Shot.

После этого женщина вошла в пункт выдачи Wildberries, стала бить одну из девочек, затем вытащила вторую из примерочной. Мужчина помог жене вывести девочку на улицу. Предположительно, супруги были пьяны.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».