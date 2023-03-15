В Польше подтвердили, что ВСУ получат истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран

Варшава, , 12:32 — REGNUM Сразу несколько стран скоро поставят самолёты МиГ-29 на Украину, заявил 15 марта пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

МиГ-29 ВВС Польши © Andreas Franke/Global Look Press

«Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств», — уточнил он.

По словам Мюллера, в Польше уже знают, какие это будут страны, но, согласно договорённости, объявлять о таких решениях будут в рамках соответствующих процедур и в определённые сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что поставки истребителей МиГ-29 могут «произойти в течение ближайших четырех-шести недель»