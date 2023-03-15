Штрафы за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев составят до 500 тысяч рублей

Москва, , 12:29 — REGNUM Совет Федерации на заседании 15 марта одобрил закон, которым вводится административная ответственность за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев.

Добровольцы отряда «Сталинград» на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Закон расширил положение статьи об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и граждан, теперь она будет распространяться и на добровольцев.

Виды наказания остаются прежними: за действия по дискредитации Вооружённых сил России и добровольцев без уголовно наказуемого деяния для физических лиц — штраф до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла данный закон 14 марта.