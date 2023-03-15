Глава столичной полиции Баранов сообщил о снижении террористической угрозы в Москве

Москва, , 12:57 — REGNUM В 2022 году количество раскрытых преступлений экстремистской направленности в Москве увеличилось на 40%. Об этом 15 марта сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов, выступая в Мосгордуме.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проведенные мероприятия, в том числе совместно с управлением ФСБ по Москве и Московской области, способствовали сокращению числа преступлений террористического характера на 11%», — сказал он.

По словам Баранова, раскрываемость дел экстремистской направленности увеличилась за счёт разоблачения преступной деятельности лиц, размещавших в сети соответствующие материалы или распространявшие заведомо ложную информацию.

Среди других факторов снижение уровня террористических угроз глава столичной полиции отметил деятельность по пресечению незаконного оборота оружия.

За весь 2022 год было зарегистрировано 1566 экстремистских преступлений, что на 48,2% больше, чем в 2021 году. Данный показатель является самым высоким с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области в рамках расследования дела о незаконной торговле сильнодействующих веществ следователи изъяли более 150 кг препаратов.