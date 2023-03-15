Москва, 15 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад 15 марта проводят переговоры, сообщает телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Башар Асад

Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и перспективы урегулирования ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.

Ранее президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта делегация правительства Сирии во главе с Башаром Асадом прибыла в Москву.