Ватикан, 15 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой, он также призвал заинтересованные стороны уважать места религиозного поклонения.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Я думаю о православных монахах Киевской лавры», — заявил он по окончании всеобщей аудиенции.

Он также попросил вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места. Понтифик добавил, что священнослужители и монахи, к какой бы конфессии они ни принадлежали, являются поддержкой Божьего народа.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской лавре в случае, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ).