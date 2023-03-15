АвтоВАЗ запустил программу утилизации автомобилей

Тольятти, Самарская область, , 12:19 — REGNUM Компания АвтоВАЗ внедрила собственную программу утилизации автомобилей LADA. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба компании.

Старая «Копейка» Наталья Селиверстова/РИА Новости

На АвтоВАЗе отмечают, что «условия программы действуют при сдаче автомобиля, выходящего из эксплуатации, в зачёт стоимости нового автомобиля семейства LADA Granta».

Выгода при покупке новой машины 2023 года выпуска составит 70 тысяч рублей, при покупке LADA Granta 2022 года — 80 тысяч рублей. По одному из условий программы сдаваемый дилеру автомобиль должен быть не младше 8 лет и находиться в собственности не менее года. Также машина должна быть оснащена основными конструктивными элементами, обеспечивающими передвижение (кузов, двигатель, колёса, органы управления и прочее). После этого сданное авто отправят на утилизацию в уполномоченные организации, пояснили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж автомобилей повышенной проходимости Lada Niva Bronto.