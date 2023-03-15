Александра Розенбаума выписали из больницы
Красноярск, 15 марта 2023, 12:17 — REGNUM Народного артиста России Александра Розенбаума выписали из больницы Красноярска. Об этом 15 марта сообщает ТАСС.
По информации агентства, ранее госпитализированного артиста выписали из медучреждения.
Отмечается, что после выписки он уехал из этого города.
Как передавало ИА REGNUM, артиста госпитализировали в городскую больницу города Красноярска во время его гастролей. Губернатор Красноярского края написал, что артист полон оптимизма и благодарит медиков, а также всех, кто его поддерживает.