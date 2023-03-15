Александра Розенбаума выписали из больницы после экстренной госпитализации

Красноярск, , 12:17 — REGNUM Народного артиста России Александра Розенбаума выписали из больницы Красноярска. Об этом 15 марта сообщает ТАСС.

Певец Александр Розенбаум © Нина Зотина/РИА Новости

По информации агентства, ранее госпитализированного артиста выписали из медучреждения.

Отмечается, что после выписки он уехал из этого города.

Как передавало ИА REGNUM, артиста госпитализировали в городскую больницу города Красноярска во время его гастролей. Губернатор Красноярского края написал, что артист полон оптимизма и благодарит медиков, а также всех, кто его поддерживает.