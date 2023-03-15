Москва, 15 марта, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами предложили Минфин и МИД РФ. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Минфин и МИД выступили с предложением к президенту издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры», — говорится в сообщении.

В Министерстве финансов напомнили, что с 2022 года западные страны вводят односторонние санкции в отношении России. В феврале 2023 года ЕС включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

Авторы инициативы подчёркивают, что введение ограничительных мер в одностороннем порядке нарушает нормы международного права.

«Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер», — сказано в заявлении.

Отмечается, что действие налоговых соглашений с недружественными странами предлагается приостановить до тех пор, пока не будут восстановлены нарушенные права России.

Если предложение будет поддержано и издан соответствующий указ, то будет приостановлено применение пониженных ставок в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.