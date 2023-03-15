Варшава, 15 марта, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Варшава и Вильнюс предложили Еврокомиссии снизить потолок цен на поставляемую морским путём нефть из России, установленный в декабре 2022 года. Об этом сообщила польская радиостанция RMF.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По подсчётам Польши и Литвы, новый потолок цен должен составлять $51,45 за баррель.

«Есть большие шансы на то, что это предложение будет принято», — приводит радиостанция неназванного дипломата.

Ранее помощник американского министра финансов по экономической политике Бен Харрис заявил, что власти Соединённых Штатов и Европейского союза проведут в марте обзор работы механизма потолка цен на нефтепродукты из России. Он уточнил, что Брюссель может понизить лимит на пять долларов.