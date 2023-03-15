Матвиенко попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть проект об упрощении госзакупок

Москва, , 12:10 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты рассказала, что предложила Госдуме в приоритетном порядке рассмотреть внесенный сенаторами проект закона, которым упрощается процедура государственных закупок.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Егор Алеев/ТАСС

«Я попросила Госдуму в приоритетном порядке рассмотреть закон и принять», — заявила она, добавив, что его очень ждут в субъектах Российской Федерации.

По словам Матвиенко, она обсуждала данную инициативу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который поддержал предложение законодателей.

Матвиенко пояснила, что упрощение процедуры государственных закупок не означает снижения качества, при этом руководители регионов получат возможность более оперативно принимать решения.

Как передавало ИА REGNUM, по словам первого замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежды Школкиной («Единая Россия»), мораторий на реализацию закона о госзакупках на время проведения специальной военной операции не должен нанести удар по качеству работ и услуг.