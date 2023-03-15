Швентек пожаловалась WTA на появление Потаповой на корте в футболке «Спартака»

Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Польская теннисистка Ига Швентек пожаловалась на россиянку Анастасию Потапову, которая вышла на матч третьего круга в Индиан-Уэллс против американки Джессики Пегулы в футболке московского «Спартака».

Ига Швентек © Gao Jing via www. imago-images.de/Xinhua/ТАСС

«Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду», — цитирует первую ракетку мира издание Przeglad Sportowy.

Полька рассказала о беседе с представителями Женской теннисной ассоциации (WTA), добавив, что её успокоили заверения представителей организации о том, что подобных инцидентов станет меньше. По её словам, WTA объяснят игрокам, что в эти дни нельзя продвигать российские команды.

«С другой стороны, я думаю, что такое предупреждение должно было быть сделано намного раньше», — добавила Швентек.

Как сообщало ИА REGNUM, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев — это однозначный фаворит игр в Индиан-Уэллсе.