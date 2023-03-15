Улан-Удэ, , 11:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе поездки на Улан-Удэнский авиационный завод протестировал тренажер для пилотов вертолёта Ми-171А2.

Владимир Путин протестировал тренажер для пилотов вертолёта Ми-171А2 Цитата из видео

«Полет» российский лидер совершил вместе с инструктором. На экране тренажера была видна взлетная полоса аэропорта и панорама города с высоты полета.

Глава государства совершил несколько крутых маневров, он протестировал режимы полёта в дневное, вечернее и ночное время.

Как передавало ИА REGNUM, летом 2022 года в России испытали модифицированный вертолёт Ми-171А3.