Москва, 15 марта, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Разрозненные части ВСУ пытаются по просёлочным дорогам отступать из города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 15 марта заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Мальгавко/ТАСС Военнослужащий РФ в зоне проведения специальной военной операции

«Периодически из Артёмовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ», — сказал Гагин.

По его словам, из-за того, что дороги контролируются российскими войсками, это происходит по просёлочным дорогам, через поля или лесопосадки.

Он отметил, что при весенней распутице техника «ложится на пузо» и становится легкой мишенью. Поэтому ВСУ приходится отступать пешим порядком и нести серьёзные потери.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Артёмовском несут огромные потери в технике и живой силе, но не собираются забирать тела своих погибших сослуживцев.