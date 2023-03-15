Совет Федерации одобрил закон о лишении свободы до 12 лет за контрабанду оружия иностранцам

Москва, , 11:52 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности на срок до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из Российской Федерации или передачу иностранному лицу военных технологий, товаров, оружия, военной техники.

Оружие и боеприпасы, изъятые у лиц, причастных к контрабанде оружия © ФСБ РФ/РИА Новости

Федеральный закон вносит изменения в статью 189 Уголовного Кодекса России. Так, за совершение вышеуказанных деяний будет установлено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

При этом, за совершение этого же деяния группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения или в отношении создания оружия массового поражения предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Так, за совершение указанных деяний организованной группой последует наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.

Как передавало ИА REGNUM, несмотря на то, что Россия уверенно сохраняет второе место по объёмам экспорта, за минувший период восемь из десяти крупнейших покупателей российских вооружений сократили объёмы импорта. В то же время существенно увеличились поставки в Египет и Китай.