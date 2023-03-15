Москва, , 11:30 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России утвердило обновленный список параллельного импорта, в который вошла в том числе продукция IKEA, зарубежные автомобильные бренды, косметика и игрушки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта.

Так, список был дополнен некоторыми брендами моторных масел (Rimula, Shell Helix), бытовой техники (Wahl, Zanussi), парфюмерии и косметики (Yves Saint Laurent, Kerastase), запчастей для судовой и сельскохозяйственной техники (Bauer Kompressoren, Caterpillar). Кроме этого, в список были включены бренды детских товаров и игрушек (Logitech, Nintendo и Hasbro). В перечень была добавлена и IKEA.