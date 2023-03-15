Москва, 15 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России утвердило обновленный список параллельного импорта, в который вошла в том числе продукция IKEA, зарубежные автомобильные бренды, косметика и игрушки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, перечень дополнен в том числе рядом брендов моторных масел, таких как Shell Helix, Rimula, а также бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren).

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Кроме того, в перечень включены бренды игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта. Ведомство включило в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок (Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu). В перечень была добавлена и IKEA.