Оренбург, , 11:30 — REGNUM Суд в Орске Оренбургской области приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трёх девушек в Гае, сообщил 15 марта РИА Новости представитель суда.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, девушки в возрасте от 17 до 20 лет были убиты в Гае в ночь на 30 сентября 2021 года. По данным следствия, вооружённый ножом мужчина проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома по улице Молодёжной.

Злоумышленник совершил преступления против половой неприкосновенности, а затем нанёс своим жертвам ножевые удары и поджёг квартиру. Одна из раненых девушек смогла выбежать на улицу. Однако насильник догнал её и нанес смертельные ранения.

Вечером 3 октября мужчина угнал автомобиль в Орске. Позже злоумышленник был задержан.