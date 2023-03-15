В МВД РФ заявили об упрощении получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов

Москва, , 11:25 — REGNUM Для иностранных специалистов в сфере информационных технологий упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России. Об этом 15 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

it Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в РФ», — сказала Волк.

По её словам, иностранные IT-специалисты могут заключать трудовой или гражданско-правовой договор с IT-организациями, получившими документ о соответствующей госаккредитации, без оформления разрешения на работу или патента. Работодатели привлекают таких специалистов без получения разрешения.

Отмечается, что иностранному IT-специалисту, работающему в аккредитованной IT-компании, и членам его семьи предоставляется право на получение ВНЖ в России без срока действия в упрощённом порядке.

Сообщается, что для этого ему и его семье следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче ВНЖ составляет три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Госдума приняла закон о праве на получение ВНЖ в упрощённом порядке для иностранных IT-специалистов и их семей.