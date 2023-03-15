Астана, 15 марта, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Лидер Демократической партии Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев вновь поднял вопрос об изменении официального названия страны. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

Florian Gaertner/picture alliance / photothek/ТАСС Астана. Казахстан

Согласно опубликованным данным, политик предлагает переименовать страну в Казахскую Республику.

Сообщается, что в рамках предвыборной агитационной кампании члены партии посетили город Актау, расположенный на западе страны, и встретились с местными жителями. Перуашев напомнил, что в 2019 году депутаты фракции выступили с инициативой рассмотреть возможность введения официального названия Казахская Республика. Партия считает необходимым «называть республику по названию народа, который ее создал».

«Тогда правительство не поддержало, но, на наш взгляд, рано или поздно мы к этому придем. Мы считаем, что это историческая справедливость», — приводит слова политика пресс-служба.

По словам лидера демократической партии, предложение о переименовании включено в политпрограмму. Члены «Ак жол» считают целесообразным наряду с названием Казахстан использовать исторически аутентичное название Казахская Республика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане комиссия по ономастике будет контролировать установку памятников личностям, известным только в одном регионе, или советским деятелям с мифическими биографиями. Соответствующее поручение дал президент республики Касым-Жомарт Токаев 13 марта.