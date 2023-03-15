Москва, 15 марта, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Пять крупных российских городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, попали в мировой рейтинг «криминальной опасности». Эксперты отмечают, что рейтинг не отражает реальное положение дел, пишет 15 марта газета «Известия».

Кирилл Кухмарь/ТАСС Сотрудник полиции

Ежегодный «Индекс преступности по городам» опубликовала сербская глобальная база данных о качестве жизни Numbeo. В список вошли 416 годов в пяти частях света, которым присвоены баллы «криминальной угрозы».

Максимальное число баллов у венесуэльского Каракаса — 83,6, что соответствует очень высокому уровню преступности. В десятку самых опасных также вошли столицы или крупные города ЮАР, Бразилии, Папуа — Новой Гвинеи, Гондураса и Афганистана. Самыми безопасными городами признаны столицы ОАЭ и Катара Абу-Даби и Доха, а также тайваньский Тайбэй.

Российских городов в списке пять: Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород. При этом Новосибирску и Екатеринбургу присвоены индексы 47,7 и 46,4, что соответствует среднему уровню преступности. Индексы Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода ниже 40 баллов, а это «низкий уровень» по версии составителей рейтинга.

Баллы присваивались по результатам опросов посетителей сайта за трёхлетний период. В частности, пользователи отмечали, насколько они боятся пострадать от того или иного вида преступлений.

В российском Союзе криминалистов и криминологов к исследованию отнеслись с долей скептицизма. Там отметили, что более информативен показатель уровня преступности, который учитывает и число преступлений, и количество населения. Но эти данные расходятся с сербским списком.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Москву признали одним из самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке. По качеству жизни и уровню развития инфраструктуры столица России заняла первое место.