Москва, , 11:11 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в в Александровском саду в Москве.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

Сирийского лидера сопровождала делегация сирийских политиков и военных. Асад почтил память павших воинов минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад прибыл 14 марта с официальным визитом в Москву.

Сегодня, 15 марта, у сирийского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудят двустороннее сотрудничество и урегулирование ситуации в Сирии и вокруг неё.