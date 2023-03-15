Рига, 15 марта, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Латвия начала поставлять киевскому режиму военную помощь ещё до начала Москвой специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом, как передаёт британское издание Financial Times, заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Мы начали предоставлять военную помощь Украине перед началом спецоперации в феврале 2022 года», — заявил политик.

По его словам, перед началом специальной военной операции Латвия предоставляла Киеву зенитные ракеты Stinger, которые ВСУ использовали в первые дни боевых действий.

Ранее стало известно, что Латвия отправила Украине в качестве гуманитарной помощи несколько автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Всего на Украину было отправлено восемь весьма подержанных легковых автомобилей. Их предварительная рыночная стоимость оценивается примерно в €18 500.