Москва, 15 марта, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Ищущие работу жители России смогут пройти бесплатное обучение для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщила 15 марта пресс-служба правительства РФ.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Рабочий в цехе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели правительство выделит более 700 млн рублей.

Отмечается, что данное решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам — быстрее найти работу.

Желающим пройти обучение необходимо будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ об особых правилах работы предприятий, выпускающих продукцию по гособоронзаказу, в период военного положения.

В декабре 2022 года на совещании с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Путин заявил, что рассчитывает на 100-процентное выполнение гособоронзаказа в 2023 году.