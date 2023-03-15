Минск, 15 марта, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в документах вермахта, которые были переданы из России, содержится ранее неизвестная информация о карательных операциях нацистов. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Белоруссии.

German Federal Archives Зверства нацистов на оккупированной территории

По словам Шведа, из этих документов белорусская сторона узнала о десятках ранее неизвестных мест массового уничтожения людей, о ранее неизвестных карательных операциях.

Генеральный прокурор Белоруссии отметил, что стало известно о нигде не фигурировавшей ранее карательной операции «Обезьяна в клетке».

«Витебская область, конец сорок третьего года, из документов Вермахта следует, что они уничтожили десятки населенных пунктов и, как они сами пишут, не менее 14 тысяч партизан, то есть мирных людей. И нигде, ни в одном нашем документе, не фигурируют сведения об этой карательной операции. При том они с такой скрупулезностью документировали расход своих боеприпасов», — приводи пресс-служба слова генпрокурора Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, ФСБ рассекретила документы о расстрелах советских граждан литовскими пособниками нацистов. Ведомство представило докладную записку от 24 октября 1944 года, написанную начальником отдела контрразведки «Смерш» 11 гвардейской армии гвардии полковником Митрофановым. Согласно документу, за время пребывания фашистов на территории Литовской ССР было расстреляно и казнено более 20 тысяч советских граждан.