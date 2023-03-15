20 Minuten: Швейцария обязала украинских беженцев продать машины и драгоценности

Берн, , 11:13 — REGNUM Украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать автомобили и драгоценности, чтобы не остаться без социальных пособий. Об этом пишет газета 20 Minuten.

Номера Украины на автомобиле © Frank Molter/Global Look Press

В Швейцарской конференции по вопросам социальной помощи пояснили, что получатели пособий, в том числе украинцы, должны «перепроверить свои активы». Если стоимость принадлежащих беженцам автомобилей превышает размер пособий, то машины им надлежит продать, а деньги потратить на свои нужды. Если продажи не будет, стоимость имущества вычтут при расчёте пособия.

Так, в кантоне Люцерн продаже подлежат машины беженцев, которые стоят более 4 тыс. франков (таков размер пособия на человека). Это примерно 330 тыс. рублей.

«Это касается автомобилей и ликвидных активов, таких как ювелирные изделия и наличные. Социальные службы проверяют каждый случай», — пояснили в швейцарском ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании у украинских беженцев также возникли проблемы с ввезёнными автомобилями. Их нужно либо перерегистрировать за немалые деньги, либо вернуть на Украину.