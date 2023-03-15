Москва, , 10:49 — REGNUM Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал игру екатеринбургского «Урала» под руководством главного тренера Виктора Гончаренко. Об этом 15 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Леонид Федун © Edgar Breshchanov/Global Look Press

«В чём секрет «Урала» Гончаренко? Видимо, это его секрет», — сказал Федун.

Он отметил, что все команды Гончаренко играют очень жёстко и вязко, с ними неприятно, как отмечаю футболисты, играть. По его словам, Гончаренко «выжимает» из футболистов всё, что можно, и поэтому он большой молодец.

Напомним, 4 марта «Спартак» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России, а 14 марта — со счётом 1:1 в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России.