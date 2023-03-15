Вашингтон, 15 марта, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Ветеран вооружённых сил США Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о том, что цель её правительства заключается в смене власти в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Расчленение России

По его словам, Запад знает, что «военное поражение России — это не вариант», потому что «Запад не может победить Россию на поле боя».

«Он (Запад) будет делать то, что делает всегда — пытаться нападать из тени», — написал он в Twitter, комментируя заявление Жоли.

Дрейвен отметил, что вместо прямых столкновений Запад действует «внутри неугодных ему стран и провоцирует беспорядки».

«Чтобы лучше понять это, представьте себе великого воина, которого невозможно победить в бою, поэтому скрытый тенью и плащом убийца подсыпает яд в его напиток», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, канадские власти выделят новый пакет помощи Киеву в размере свыше $32 млн. Эти средства будут направлены на разминирование территорий, а также на противодействие угрозам химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи в размере $2 млрд.