Москва, 15 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Большом театре вернули в репертуар спектакль режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

АГН Москва/Global Look Press Кирилл Серебренников

Как уточнил телеграм-канал «real cultural Z»., генеральный директор Большого театра Владимир Урин принял решение о возвращении на сцену балета, поставленного Серебренниковым ещё в 2015 году.

«Героя нашего времени» по мотивам романа Лермонтова покажут в мае на Новой сцене. Правда, автора либретто на сайте театра не указывают.

Напомним, что после того, как Кирилл Серебренников покинул Россию и осудил спецоперацию, его спектакли убрали из репертуара.

Ранее гендиректор Большого театра Урин сообщил о том, что Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) увеличил количество гастролей по России. По его словам, соответствующее решение было принято в связи с сокращением зарубежных гастролей.