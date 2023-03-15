ФСБ рассекретила документы о расстрелах советских граждан литовскими пособниками нацистов

Москва, , 10:35 — REGNUM Рассекреченные документы органов контрразведки «Смерш» об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения опубликовала 15 марта ФСБ России.

Ведомство представило докладную записку от 24 октября 1944 года, написанную начальником отдела контрразведки «Смерш» 11 гвардейской армии гвардии полковником Митрофановым.

Согласно документу, за время пребывания фашистов на территории Литовской ССР было расстреляно и казнено более 20 тыс. советских граждан, в том числе из партийно-советского актива и еврейского населения.

Рассекреченные документы ФСБ Официальный сайт ФСБ РФ

Рассекреченные документы ФСБ Официальный сайт ФСБ РФ

Рассекреченные документы ФСБ Официальный сайт ФСБ РФ

Доказательства преступлений литовских пособников нацистов также отражены в протоколе допроса Германа Павлайтиса от 12 августа 1944 года.

Кроме того, в акте «Смерша» говорится, что в середине сентября 1941 года в м. Серее немецкими оккупационными властями при помощи членов националистической организации «Шаулис» было расстреляно около 1900 евреев и 45 коммунистов, в том числе мужчины, женщины, старики и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля ФСБ опубликовала рассекреченные документы НКВД о зверствах нацистов в Сталинграде.