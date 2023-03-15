Москва, 15 марта, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Рассекреченные документы органов контрразведки «Смерш» об участии литовских пособников нацистской Германии в массовых убийствах мирного населения опубликовала 15 марта ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Ведомство представило докладную записку от 24 октября 1944 года, написанную начальником отдела контрразведки «Смерш» 11-й гвардейской армии гвардии полковником Митрофановым.

Согласно документу, за время пребывания фашистов на территории Литовской ССР было расстреляно и казнено более 20 тыс. советских граждан, в том числе из партийно-советского актива и еврейского населения.

Официальный сайт ФСБ РФ Рассекреченные документы ФСБ

Официальный сайт ФСБ РФ Рассекреченные документы ФСБ

Официальный сайт ФСБ РФ Рассекреченные документы ФСБ

Доказательства преступлений литовских пособников нацистов также отражены в протоколе допроса Германа Павлайтиса от 12 августа 1944 года.

Кроме того, в акте «Смерша» говорится, что в середине сентября 1941 года в м. Серее немецкими оккупационными властями при помощи членов националистической организации «Шаулис» было расстреляно около 1900 евреев и 45 коммунистов, в том числе мужчин, женщин, стариков и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля ФСБ опубликовала рассекреченные документы НКВД о зверствах нацистов в Сталинграде.