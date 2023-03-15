Анкара, , 10:44 — REGNUM Вторая партия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 пока не поставлена Турции из-за позиции Анкары, не согласной с запретом продажи комплекса третьим странам. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

ЗРС С-400 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание отмечает, что подобный запрет часто встречается во всём мире в контрактах на поставки вооружений. Российско-турецкий договор о поставках С-400 от 2017 года предполагает два этапа. На первом этапе Турция получила партию ЗРК, на втором — должна получить «реальные привилегии».

«Согласно контракту, первая партия должна была стать прямой закупкой, а вторая — отвечать таким требованиям, как обмен технологиями, совместное производство и интеграция программного обеспечения», — отмечает издание.

Россия не только согласилась на обмен знаниями, но и направила «ряд позитивных месседжей». Однако «в Анкаре возникла пауза» — из-за положений контракта переход ко второму этапу отложен, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, первый полк С-400 Россия поставила Турции в 2019 году. Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в феврале 2023 года заявил, что в Москве не видят нерешаемых задач в вопросе поставки второго полка ЗРК турецкой стороне.