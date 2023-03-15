Politico: ЕС завершает работу над сделкой по поставке Киеву боеприпасов
Politico: Евросоюз завершает работу над сделкой по поставке Украине снарядов на сумму €2 млрд
Брюссель, 15 марта, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В Европейском союзе завершают работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения запасов боеприпасов киевского режима и других стран. Об этом 15 марта сообщает издание Politico со ссылкой на документы.
Как отмечает издание, половина средств пойдёт на возмещение расходов тем странам, которые отправят Киеву боеприпасы из собственных запасов. Оставшийся €1 млрд будет направлен на совместную закупку новых снарядов. Уточняется, что план совместных закупок охватывает не только страны, входящие в состав ЕС, но и Норвегию.
Необходимые средства планируется выделить из Европейского фонда мира. Координатором совместных закупок выступит Европейское оборонное агентство.
Лидеры стран Евросоюза намерены достичь окончательного соглашения по данному вопросу в ходе встречи глав МИД и министров обороны стран-членов союза, которая пройдёт 20 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, группа из восьми американских сенаторов написала письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием направить Киеву истребители F-16. Отмечается, что письмо составил сенатор Марк Келли, его подписали восемь членов сената из Республиканской и Демократической партий.