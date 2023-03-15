Брюссель, 15 марта, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В Европейском союзе завершают работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения запасов боеприпасов киевского режима и других стран. Об этом 15 марта сообщает издание Politico со ссылкой на документы.

Tech. Sgt. J. D. Strong Ii/Global Look Press Военная помощь Украине

Как отмечает издание, половина средств пойдёт на возмещение расходов тем странам, которые отправят Киеву боеприпасы из собственных запасов. Оставшийся €1 млрд будет направлен на совместную закупку новых снарядов. Уточняется, что план совместных закупок охватывает не только страны, входящие в состав ЕС, но и Норвегию.

Необходимые средства планируется выделить из Европейского фонда мира. Координатором совместных закупок выступит Европейское оборонное агентство.

Лидеры стран Евросоюза намерены достичь окончательного соглашения по данному вопросу в ходе встречи глав МИД и министров обороны стран-членов союза, которая пройдёт 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, группа из восьми американских сенаторов написала письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием направить Киеву истребители F-16. Отмечается, что письмо составил сенатор Марк Келли, его подписали восемь членов сената из Республиканской и Демократической партий.