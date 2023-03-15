Воронеж, 15 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В Нововоронеже Воронежской области ищут одиннадцатилетнего мальчика, который 14 марта вышел из школы и не вернулся домой, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«14 марта около 12:25 (совпадает с мск) вышел из школы, но домой не пришёл», — говорится в сообщении.

Приметы ребёнка: рост 150 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы тёмно-русые.

Мальчик был одет в чёрную куртку с оранжевыми полосками, тёмно-синие брюки, белые кроссовки и чёрную шапку. С собой у него был чёрный рюкзак.