Глава Чувашии Николаев: два местных жителя госпитализированы с сибирской язвой

Чебоксары, , 10:16 — REGNUM У двоих жителей Цивильского района Чувашии подтвердилось заражение сибирской язвой. Об этом глава региона Олег Николаев сообщил 15 марта в своём телеграм-канале.

Роспотребнадзор Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В связи с выявленными случаями заражения проведено оперативное совещание, отметил он, накануне в регионе состоялась санитарно-противоэпидемиологическая комиссия.

«Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтверждённым диагнозом, получают всй необходимое специфическое лечение», — сообщил Николаев.

Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи дают благоприятный прогноз. Те, кто контактировал с заболевшими, получают профилактическое лечение.

Принимаются меры для того, чтобы инфекция не распространилась, добавил глава Чувашии.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, которая может поражать человека. Как сообщало ИА REGNUM, ранее угроза вспышки возникла в Ставропольском крае из-за вскрытия скотомогильника. Власти приняли необходимые меры.